حزب الإصلاح والنهضة يثمن قرار العفو عن باتريك: نعيش أجواء سياسية منفتحة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب أصدر بيانا ثمن فيه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، مثل باتريك زكي ومحمد الباقر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل سلسلة من الإفراجات التي عشناها الفترة الماضية بأكثر من 1400 حالة إفراج، ومستمرة لأكثر من عام، كما عاد معارضون من خارج البلاد وبدأوا في ممارسة حياتهم.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعيش أجواءً سياسية يسودها الانفتاح، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع دون استثناء أحد رغم اختلاف الأيدولوجيات، إلا الذين تلطخت أيديهم بالدماء.

حديث السيسي في الحوار الوطني أسس لمرحلة جديدة للدولة المصرية

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحوار الوطني كان حديثا تأسيسيا لمرحلة جديدة للدولة المصرية، ولم يكن معقدا، وهو ما يؤكد الدور المهم جدا للحوار الوطني، وأنه كان بداية لمرحلة من الانفتاح السياسي وأجواء يسودها الثقة بين الحكومة والفرقاء السياسيين بشكل عام سواء كان مؤيدين أو معارضين.