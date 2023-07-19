دليل الحفلات خلال الإجازة.. أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه

يبدأ المواطنون غدا إجازة طويلة تمتد لـ4 أيام متواصلة، يمكن خلالها الاستماع بوقت ممتع بصحبة الأهل والأصدقاء والأبناء، فالجميع انتهى من موسم الامتحانات لذا لا يوجد مانع للتجمع والاستماع بالإجازة.

مواعيد الحفلات خلال الـ4 أيام المقبلة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن»، مواعيد الحفلات المقامة في الفترة من الخميس 20-7-2023، حتي يوم الأحد 24-7-2023، وأسعار تذاكرها، لقضاء إجازة سعيدة خلال الـ4 أيام المقبلة، على النحو التالي:

حفل سيدة الغناء العربي

تقدمة فرقة الموسيقى العربية يوم الخميس 20-7-2023، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا.

حفل فرقة الرقص المسرحي الحديث

ويقام الحفل تحت شعار عرض لحظة، على مسرح الجمهورية بحي عابدين، يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف.

حفل فرقة كايرو كافية

يقام الحفل على مسرح سيد دوريس بالإسكندرية، يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، ويبدأ سعر تذكرة الحفل 135.

حفل مسلم

يقام الحفل يوم الخميس الساعة الثامنة مساءا بقاعة النهر في ساقية الصاوي، ويبدأ أسعار التذاكر من 250 جنيه.

حفل WKND CMDY

يقام الحفل يوم الخميس في تمام الاعة الثامنة والنصف بساقية الصاوي، ويبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيه.

حفل فرقة الرقص المسرحي الحديث

ويقام الحفل تحت شعار عرض لحظة، على مسرح الجمهورية بحي عابدين، للمرة الثانية يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف.

حفل مدحت صالح

يقام الحفل بمصاحبة فرقة عمرو سليم، يوم الجمعة 21-7-2023، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا.

حفل علي الهلباوي

يقام الحفل بساقية الصاوي يوم الجمعة 21-7-2023، في تمام الساعة الثامنة مساءا، ويبدأ أسعار التذاكر من 100 جنيه.

حفل سيمون

يقام الحفل بقاعة النهر على مسرح ساقية الصاوي، يوم السبت 22-7-2023، الساعة الثامنة مساءا وتبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيه.

حفل الكيان

يقام الحفل يوم السبت 22-7-2023، بساقية الصاوي، في تمام الساعة الثامنة مساءا، وتبدأ أسعار الحفل من 120 جنيه.

حفل المطربة نسمة محجوب

يقام الحفل يوم السبت 22-7-2023، على مسرح سيد درويس بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، ويبدأ سعر تذكرة الحفل من 160 جنيه.

4 أيام إجازة تنتظر المواطنين

وقررت الحكومة منح المواطنون 4 أيام إجازة متواصلة يبدأ يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، وهو إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، ثم يومي الجمعة والسبت وهم عطلة أسبوعية رسمية، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتأتي في ضوء قرار رئيس الوزراء، وحرصا على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.