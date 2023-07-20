محافظ الوادي الجديد: مخلفات النخيل نقلة اقتصادية نوعية بفكر شاب واعي

باتت مخلفات أشجار النخيل ثروة اقتصادية تحظى بها محافظة الوادي الجديد دون غيرها، بعد أن كانت بؤرة تلوث بيئي بسبب حرقها، حتى أدرك المزارعون قيمة تلك المخلفات واتخذوا منها مشروع يحقق ربحا كبيرا وفرصة عمل إنتاجية مميزة.

إنشاء مصنع تدوير مخلفات النخيل

قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن أحد شباب القرية فكر في تحويل نواتج ومخلفات حريق النخيل الذي حدث منذ 4 سنوات إلى مشروع تنموي لتصنيع ألواح الخشب المضغوط MDF من سعف النخيل، والتي أظهرت نتائج التصنيع والاختبارات نجاح تصنيع الخشب المضغوط MDF بجودة عالية من سعف النخيل، واستغلال المخلفات في صناعة علف للثروة الحيوانية.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذا المشروع وفر لأهالي قرية الراشدة بمركز الداخلة العديد من فرص العمل.

تعزيز الحرف اليدوية من المخلفات وبجودة عالية

وقالت نائب محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، إن مشروع إعادة تدوير مخلفات النخيل يهدف إلى تطوير الحرف اليدوية من جديد، كما يسهم في خلق فرص عمل أفضل لأصحاب هذه الحرف على تحسين جودة إنتاجهم وتسويق المنتجات.