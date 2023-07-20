مصابون وأموال على الطريق.. مسعفون بالشرقية أنقذوا أرواحا وردوا أمانات لأهلها

تجدهم يسيرون على الطرقات، يتسابقون مع الوقت، يلبون نداءات حالات الطوارئ والحوادث، يسعفون المصاب، ينقذون من استطاعوا من الموت، لينفذوا عهدا قطعوه على أنفسهم بالتفاني في عملهم، بل يتعدى واجبهم حماية الأرواح للحفاظ على الأموال والمتعلقات.

حفر كثير من المسعفين العاملين بهيئة إسعاف الشرقية أسماءهم بحروف من نور في سجلات الأمانة والشرف في أكثر المهن إنسانية حول العالم، وكان آخرهم مسعفون وسائقون أعادوا أكثر من 400 ألف جنيه وهاتف آيفون وبضاعة لأهل شخص أصيب في حادث تصادم على الطريق الإقليمي ناحية مدينة بلبيس.

«من شب على شيء شاب عليه، تربينا على الأمانة في بيوتنا، وكانت ميثاقا لنا في عملنا»، بتلك الكلمات بدأ محمود عبد النبي، مسعف بهيئة إسعاف الشرقية، وأحد الذين باشروا الحادث الذي وقع ناحية مدينة بلبيس، حديثه لـ«الوطن»، وتابع قائلا: «الدنيا لسه فيها خير، واللي عملناه واجبنا».

وأضاف: «نحن نؤتمن على حياة المصاب وأمواله ومتعلقاته، فهي مهنة تدمج بين المسؤولية والإنسانية، وشعورنا لا يوصف حين نستطيع إنقاذ روح إنسان، ونحافظ على متعلقاته في نفس الوقت»، لافتا إلى أنه منذ التحق بعمله في هيئة الإسعاف تعرض لكثير من المواقف التي رد خلالها متعلقات المصابين لذويهم، ولكن كان أكبر مبلغ عثر عليه هو مبلغ الـ400 ألف التي كانت بحوزة المصاب الذي تعرض لحادث قبل يومين على الطريق الإقليمي.

وأوضح أنهم بمجرد تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وسيارة نقل كبير ونتج عنه مصاب انتقل على الفور إلى مكان الواقعة برفقة زملائه محمد السيد عبد الحميد، وشريف إبراهيم كمال، وحفني محمد قدري، مشيرا إلى أنه عند فحص المصاب، تبين أنه يعانى من اشتباه كسر بالضلوع وكان فى حالة إعياء شديد.

ولفت إلى أنه عثر مع المصاب على مبلغ أكثر من 400 ألف جنيه وهاتف آيفون، وبضاعة عبارة عن أجزاء هواتف محمولة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واستدعاء سيارة إسعاف أخرى وتم التحفظ داخلها على المبلغ المالي والمتعلقات وتسليمها لذوي المصاب فور حضورهم.

الواقعة السابقة ليست الوحيدة، ففي وقت سابق أعاد مسعف وسائق سيارة الإسعاف متعلقات تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه لمصاب.

وكان وقع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف على طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وانتقل المسعف وائل محمد يوسف، وعبدالحميد السيد حسن، فني قيادة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وقاموا بإسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى، كما عثروا على لاب توب، و3 تابلت و2 هاتف محمول و20 ألف جنيه بحوزته وقاموا بتسليمهم لذويه.

توليد سيدتين

وفي الإطار نفسه كانت الشرقية شهدت خلال الأيام الماضية موقفا إنسانيا لمسعفين قاموا بتوليد سيدتين داهمتهما آلام الولادة بشكل مفاجئ أثناء نقلهما إلى المستشفى فتدخل المسعفون وقاموا بتوليدهما وذلك بمركز أبو حماد والعاشر من رمضان، وحظي تصرف المسعفين بإشادات واسعة في القطاع الطبي وبين الأهالي.