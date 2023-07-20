خطوات حجز اختبارات القدرات للقبول في الكليات 2023.. اعرفها

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات حجز اختبارات القدرات للقبول في الكليات 2023، لطلاب الثانوية العامة، و ذلك للكليات التي يشترط الالتحاق بها وهي: «التربية الرياضية - التربية الفنية - التربية الموسيقية - التربية النوعية - الفنون الجميلة -الفنون التطبيقة»، بمختلف الجامعات الحكومية في المحافظات.

خطوات حجز اختبارات القدرات للقبول في الكليات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية خطوات حجز اختبارات القدرات للقبول في الكليات 2023، وفقاً لما كشف عنه المجلس الأعلى للجامعات، وهي:

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2023

- يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق.

- يعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق ميعاد مبدئي وليس الميعاد النهائي للامتحان.

- يقوم بطباعة صورة التسجيل للاختبارات.

- يقوم الطالب بالدخول على موقع كل جامعة للحصول على كود الدفع الإلكتروني.

- يتم سداد المصروفات المقررة وفقاً للطريقة التي تحددها كل جامعة.

- يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الإلكتروني على موقع سيستم الجامعة لمعرفة موعد الامتحان النهائي ويقوم بطباعة الموعد والتوجه للكلية التي سجل لها لأعمال الاختبارات.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2023

- إثبات الشخصية للطالب

- رقم الجلوس

- إحضار الأدوات الخاصة به لكل اختبار .

وأكدت وزارة التعليم العالي وفقاً لتقرير صادر عنها، أن أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الموقع يعمل طوال أيام المرحلة لاستقبال أعمال تسجيل الطلاب للاختبارات.