«الصحفيين» تستعيد أرض «6 أكتوبر».. وتخصيص 50 وحدة للأعضاء في القاهرة الجديدة

التقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة خاصة بملف الإسكان، بحضور الدكتور وليد عباس، معاون الوزير والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المشروعات العقارية والتجارية.

ووجّه نقيب الصحفيين، الدعوة لوزير الإسكان، لعقد لقاء مفتوح مع الصحفيين بمقر النقابة لمناقشة القضايا المتعلقة بملف الإسكان، بينما أعرب الوزير عن موافقته المبدئية، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن في أقرب وقت.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الخاصة بملف الإسكان بالنقابة، حيث أكد الوزير أنّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسته، وافق على إعادة التعامل على قطعة أرض مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، وفق الشروط والضوابط المقررة، وذلك فيما يخص أرض نقابة الصحفيين، الذي تم سحبها في مارس الماضي.

وأوضح بيان عن نقابة الصحفيين، أنّه جرى إرسال مخاطبات بشأن قطعة الأرض، ومتابعتها بجهود من الزميل عبدالرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان، وسيتم إرسالها إلى نقابة الصحفيين مطلع الأسبوع المقبل، وستستكمل لجنة الإسكان والزميل عبد الرؤوف خليفة الجهود في هذا الصدد لإتمام المشروع.

وحصلت النقابة على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 50 وحدة سكنية بمشروع مدينتي في القاهرة الجديدة بعد مخاطبات رسمية من النقيب، سيتم تكليف لجنة الإسكان بإنهاء إجراءات استيفاء الشروط والتخصيص وطرح إعلان للزملاء للتقدم لها.

وناقش اللقاء حصول النقابة على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (16295.058م2) بمنطقة المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لبناء مقابر عليها بنظام اللحد، وتم التأكيد على مخاطبة الوزارة النقابة بتفاصيل التخصيص وسيتم تكليف لجنة الإسكان بإنهاء الإجراءات ومراجعة شروط الحصول عليها وطرح إعلان للزملاء للتقدم لها.

ويأتي تخصيص أرض المقابر بناء على مخاطبات من مجلس النقابة الحالي، استكمالا لجهود بدأها نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان.

وشهد اللقاء الموافقة المبدئية من جانب الوزير على طلب البلشي، تخصيص وحدات سكنية في عدد من المشروعات، ومنها سكن مصر ودار مصر، على أن تحدد لجنة الإسكان احتياجات الصحفيين والتواصل مع الوزارة لإنهاء الإجراءات.

وتواصلت النقابة مع الصندوق الاجتماعي للحصول على عددٍ من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات، علما بأنّ نسخة من البروتوكول وصلت إلى النقابة تخص وحدات متاحة في محافظات الفيوم والمنوفية والبحيرة ومطروح وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وسيتم توقيعها والإعلان عن شروطها خلال الأيام القليلة المقبلة.