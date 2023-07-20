إصابة 3 شباب في انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب 3 شباب بجروح متنوعة، في انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي في بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية قمن العروس بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 شباب بجروح مختلفة.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: عاطف عبد النبي أحمد 27 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالوجه والكفين، محمد عبدالنبي أحمد 24 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، و أبانوب ناصف عبد الشهيد 18 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.