«الدفاع الروسية» تستهدف قوات استطلاع وتدمر آليات عسكرية أوكرانية

قال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية «شرق» أوليج تشيخوف، إنّه جرى تحييد مجموعات استطلاع أوكرانية جنوب منطقة دونيتسك، حيث تمكنت الوحدات الأمامية للقوات الروسية بدعم من المدفعية، من تحييد قوات استطلاع أوكرانية غرب ماكاروفكا، وجرى القضاء على فرقة استطلاع أخرى ومجموعتين من المشاة شمال بريوتنيوي في منطقة زابوروجيا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي سياق متصل، جرى تدمير قذيفة هاون ومدافع هاوتزر في مستوطنتي نوفوسيلكا وستيبنوجورسك، وقضت المدفعية على شاحنات تحمل مسلحين أوكرانيين قرب مزرعة أوكتيابر، ومدرعات وقوى بشرية شمال شرق أوروزينوي وبالقرب من ستارومايورسكوي، وأصابت طائرات المجموعة القتالية الدبابات والمدرعات الأوكرانية بالقرب من ماكاروفكا.

ومن جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنّ حاملتي مشاة أوكرانيتين دمرتهما وحدات تابعة للقوات المحمولة جوا أثناء صد هجوم أوكرانيا في منطقة أرتيوموفسك.

وذكرت الوزارة، في بيان: «رصدت طائرات دون طيار تابعة لوحدة محمولة جوا حاملتي مشاة معاديتين تنقلان الأفراد إلى خط الاشتباك القتالي، وتم نقل الإحداثيات إلى مركز التحكم في المدفعية وتم توجيه ضربة».