بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف قنا ضمن «حياة كريمة».. تخدم 138 ألف نسمة

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية القناوية التابعة لمركز قنا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابع لمبادرة حياة كريمة.

مشروع الصرف الصحي بقرية القناوية

وقال محافظ قنا، إن مشروع الصرف الصحي بالقناوية، يتكون من محطة رفع بطاقة 350 لترا/ ثانية، وخط طرد قطر 800 مم بطول 6998 مترا، وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 12951 مترا.

وأضاف الداودي، أنّ ذلك يأتي ضمن مشروع الصرف الصحي لقرى شمال مركز قنا وهي «الأشراف البحرية – القناوية – الطوابية – جزيرة الطوابية – أولاد عمرو – المخادمة – الغوصة – الشيخ عيسي – الحجيرات»، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة إجمالية 821 مليون جنيه، ويستفيد من المشروع 183 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة.

وتقع محطة معالجة الصرف الصحي على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم، كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية.

برنامج التنمية المحلية

يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وتم تصنيفه على منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث نجح البرنامج في تنفيذ نحو 2000 مشروع بمحافظة قنا، في مختلف القطاعات الخدمية استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.