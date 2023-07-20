محمد أنور يتحدث عن التعاون مع المخرج حسين المنباوي في فيلم البعبع

عبَّر الفنان محمد أنور عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المخرج حسين المنباوي خلال فيلم «البعبع»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

محمد أنور يتحدث عن التعاون مع المخرج حسين المنباوي

قال محمد أنور لـ «الوطن»، «إيهاب بليبل اشتغلت معه منذ فيلم أوشن 14، وهو صاحبي منذ فترة، وحسين المنباوي عملت معه كضيف شرف في فيلم عمهم من قبل، ولكن كان يثق فيا وجلسنا نتناقش في المشاهد قبل تصوير البعبع، لأنه يعلم جيداً أنني قادر على الارتجال على الهواء مباشرة».

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وذلك في أول لقاء فني يجمعهما، ومحمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

ويجمع فيلم البعبع بين الأكشن والكوميديا، من خلال سلطان البعبع «أمير كرارة»، الذي يتفاجأ بأن طليقته ترسل إليه طفلًا وطفلة لم يكن يعلم عنهما شيئًا وتحصل له صدمة بمجرد أن يعلم هوية الطفلين.