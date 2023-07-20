ما سبب موجات الحر الحادة في العالم؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود موجات حر كبيرة أثرت على مناطق كثيرة من العالم، مشيرة إلى أنّها غالبا ما تكون نتيجة تأثير القبب الحرارية التي هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا، والتي تؤثر على منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر.

وأوضحت الأرصاد، أنّه ينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب؛ وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلى إلى أسفل، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية.

وذكرت أنّ سبب تسمية القبة الحرارية بهذا الاسم، لأنها تحبس الهواء داخلها ولا يستطيع الهرب منها، متوقعة أن تؤدي أزمة المناخ إلى تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم، حيث تتراوح بنسبة تتراوح بين 50% لـ100% في معظم المناطق المدارية، وما يصل لـ10 مرات في جميع العالم وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 نُشرت في مجلة Nature Communications Earth &Environment.

درجات الحرارة المحسوسة اليوم

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في القاهرة 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في العاصمة الإدارية 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في أكتوبر 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في بنها 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في دمنهور 38

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في وادي النطرون 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في كفر الشيخ 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في المنصورة 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الزقازيق 41

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في شبين الكوم 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في طنطا 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في دمياط 38

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في بورسعيد 39

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الإسماعيلية 43

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في السويس 43

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في العريش 38

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في رفح 37

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في رأس سدر 42

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في نخل 43

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في كاترين 39

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الطور 41

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في طابا 41

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في شرم الشيخ 43

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الإسكندرية 35

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في العلمين الجديدة 34

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في مطروح 35

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في السلوم 38

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في سيوة 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في رأس غارب 34

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الغردقة 45

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في سفاجا 44

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في مرسى علم 43

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في شلاتين 42

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في حلايب 41

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في أبو رماد 41

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في رأس حدربة 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الفيوم 41

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في بني سويف 40

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في المنيا 42

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في أسيوط 43

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في سوهاج 44

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في قنا 45

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الأقصر 44

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في أسوان 45

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في الوادي الجديد 45

درجة الحرارة المحسوسة اليوم في أبوسمبل 43