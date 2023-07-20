حملة صيانة أعمدة وكشافات الإنارة في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين وسرعة فحص كافة شكاوى الأهالي والتعامل الفوري ووضع الحلول المناسبة لها، من أجل تحسين الخدمات المقدمة.

صيانة دورية لأعمدة وكشافات الإنارة

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز بنى مزار وسمالوط وملوي، حملة لإجراء صيانة دورية لأعمدة وكشافات الإنارة، بقريتي أبوجرج وبنى على ببنى مزار حيث تم شد كابلات أعمدة الإنارة بمنطقة كوبري أبو العلا بقرية أبوجرج، واستبدال كشافات الإنارة بقرية بنى على بكشافات ليد.

شد الأسلاك على طريق مصر أسوان الزراعي

وفى مركز سمالوط تم الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة بقرية البيهو، وإصلاح وشد بعض الأسلاك على طريق مصر أسوان الزراعي من أمام قرية الشعراوية حتى مدخل قرية البيهو، إلى جانب تمهيد وتسوية الطريق المؤدى إلى قرية البياضية ـ الروضة بملوي عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في الاستجابة لشكاوى المواطنين ودعم ورفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية.

وواصلت الوحدات المحلية، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المنيا

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجاري بشارع 6 أكتوبر وتمت إزالة الأبواب والبروز الحديدي والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.