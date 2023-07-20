تداول 30 ألف طن بضائع في مينائي البحر الأحمر ودمياط خلال 24 ساعة

كشفت عدد من المواني عن حركة الصادرات والواردات التي تمت فيها، إذ أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفته 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و585 شاحنة و134 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، و231 شاحنة و113سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و354 شاحنة 21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس» بينما تغادر السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و127 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر» لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 747 راكب بموانيها.

ميناء دمياط يستقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة

كما أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20188 طنا تشمل 7600 طن يوريا و3800 طن علف بنجر و524 طن رمل و980 طن أسمنت معبأ و4204 طن جبس معبأ و3080 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55354 طن تشمل 12370 طن خردة و1522 طن أرز معبأ و1653 طن أبلاكاش و 1236 طن صودا و2400 طن كسب فول صويا و5134 طن فول صويا و1325 طن حديد و130 طن زيت معبأ و 384 طن بذرة كتان و14600 طن ذرة و14600 طن قمح.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 1010 حاوية مكافئة

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1010 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 103 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2345 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173105 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 198387 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 3841 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وشبرا وبنى سويف وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5743 شاحنة.