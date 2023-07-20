«النيل الأهلية» تؤسس شركة متخصصة في تقديم حلول تكنولوجية لذوي الإعاقة

كشف المهندس محمد عصام، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «Elpo» التابعة لجامعة النيل الأهلية، تفاصيل تأسيسه شركة متخصصة لتقديم حلول تكنولوجية لذوي الإعاقة، قائلا إن «Elpo» تقدم حلولاً تكنولوجية لذوي الإعاقات والتي تشكل 15% من المجتمع المصري، وهذه نسبة كبيرة، ومن ثم هذه التكنولوجية ستساعدهم على الحياة اليومية.

تقديم حلول تكنولوجية لذوي الإعاقة

وأضاف «عصام»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن هدف «Elpo» ليس الاعتماد على أي شخص، ولكن أن يكون لهم دور فعال في المجتمع، والعودة لطبيعتهم مجددا، وأول مشروع لهم تمثل في طرف صناعي علوي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عباس رئيس برنامج حاضنات الأعمال لجامعة النيل الأهلية، إن جامعة النيل هي جامعة بحثية ريادية، وحصلنا على جائزة العامة كأول جامعة ريادية على مستوى أفريقيا.

وأضاف خلال لقاء بالبرنامج نفسه: «لدينا 8 حاضنات أعمال بتمويل 120 مليون جنيه».

مبيعات حاضنات الأعمال في الجامعة

وتابع الدكتور محمد عباس: «مبيعات الشركات من حاضنات الأعمال في الجامعة وصلت إلى 142 مليون جنيه، وكذلك نساعد الشركات من خلال الاستثمار من الطرف الثالث، وهناك استثمارات داخلية وخارجية ولدينا شركات خرجت للخليج والشركات توسعات إلى حد بعيد في الأسواق الخارجية».