«مصر تستطيع» يحتفل بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.. فيديو

احتفل برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث استضاف كلا من ندى أيمن، الأولى شعبة سياحة وفنادق من محافظة المنوفية، وهايدي سمير إبراهيم، الأولى على الدبلومات الفنية الزراعية من الجيزة.

هايدي: فخورة إني اخترت الصح

وعلقت هايدي سمير إبراهيم، على تكريمها قائلة: «أحب ما أدرسه وكنت مائلة لمجال الزراعة، وتوقع المعلمون أن أكون الأولى على الجمهورية»، مؤكدة أن الدولة مهتمة إلى حد بعيد بالتعليم الفني، وأنها تطمح في استكمال التعليم والتعيين بالجامعة.

وأكدت هايدي، أنها لم تتخيل أن تكون الأولى «فخورة لأني اخترت صح من المرحلة الإعدادية، فضلا عن أن أهلي وفروا لي كل مسببات النجاح»، موضحة أن التعليم الفني له مستقبل كبير.

بينما قالت ندى أيمن: «تفاجأت بالترتيب الأول لأنها أول مرة تحدث في العائلة، وخالتي زغردت لي من الفرحة والكل كان سعيدا وكانوا فخورين بي»، موضحة أنها حصلت على 93% في الصف الثالث الإعدادي، وأشقاؤها تخرجوا من تمريض وأخرى في رابعة طب بيطري.

ندى: لدي شغف في السياحة والفنادق

وأضافت ندى: «لدي شغف بمجال السياحة والفنادق، وأحببت أن أطبق موهبتي وطورت من نفسي، وتخصصت إيطالي وتعلمت الطبخ وأعمل على تطوير نفسي، وأحاول عمل أي وصفة من على الإنترنت، وإن شاء الله سننشر وصفات الأكل المصري خارج الدولة».

ولفتت ندى، إلى أن التعليم أولا، حتى تفتخر بلدي وأسرتي بي، موضحة أن التعليم الفني مهم وتهتم الدولة به، والعديد من الطلاب لديهم مواهب.

فيما قالت هايدي سمير إبراهيم: «كنت سعيدة جدا وزغردنا، وبكيت لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وأنا أحب تخصص زراعة وطرق الزراعة الحديثة، والصوب البلاستيكية، وحاليا أتدرب لأطور نفسي للأفضل»، موضحة أن نوع الشجر وطرق الزراعة يعطي طعما جميلا للفواكه والخضروات في مصر.