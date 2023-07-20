موفدة«إكسترا لايف»: سماء العلمين تزينت باستعراض طائرات «الآر سي» اليوم

قالت جاكلين ماهر موفدة قناة «إكسترا لايف»، إن مدينة العلمين الجديدة مؤهلة لاستقبال 4 ملايين ساكن، نظرا لوجود أحياء سكنية مختلفة، سواء إسكان اجتماعي أو إسكان فاخر وفندقي، تناسب كل الأذواق والطبقات المجتمعية.

15 برجا لأهداف تجارية وإدارية

وأضافت «ماهر»، خلال تصريحات على قناة «إكسترا لايف»، أن مدينة العلمين الجديدة بها 15 برجاً مخصصة لأهداف إدارية وتجارية، لتتميز بها مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت إلى أنه من المستهدف استقبال مهرجان العلمين مليون زائر هذا العام من مختلف المحافظات والدول العربية، خاصة أنه ستقام بطولات عربية على هامش المهرجان مثل بطولة كرة القدم الشاطئية، وبطولة البادل، والبطولة العربية للجودو.

ولفتت أن سماء العلمين الجديدة تزينت اليوم، باستعراض طائرات «الآر سي»، كما أن البحر الأبيض المتوسط تزين باستعراض بمختلف الفعاليات، وكل هذه الفعاليات تهدف للترحيب بالزائرين.

مسابقة لتكريم المتميزين والمبدعين

وأوضحت أن الفترة الأخيرة من المهرجان ستخصص لإقامة مسابقة لتكريم المبدعين من الوطن العربي والمتميزين في مصر، بجانب أمسيات غنائية بداية من الغد بحفل الفنان تامر حسني.