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البلوجر نويل روبنسون يختتم جولته في مصر بزيارة مهرجان العلمين

كتب:

مريم جاد
09:30 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
البلوجر الألماني نويل روبنسون

البلوجر الألماني نويل روبنسون

قال البلوجر الألماني الشهير، نويل روبنسون، إنه استمتع كثيرا بزيارته لمصر منذ قدومه إليها قبل شهر، إذ لاحظ سعادة الجماهير المتابعة له، مؤكدا أن أكثر منطقة استمتع بزيارتها، كانت أسوان، مشيرا في الوقت نفسه إلى سعادته بالحضور لحدث مثل مهرجان العلمين.

نويل: سعيد برؤية مدينة العلمين

وتابع خلال لقاء تلفزيوني، عبر شبكة تلفزيون الحياة، أنه سعيد برؤية المياه في شواطئ العلمين ونقائها، وذلك ما لفت انتباهه للعلمين الجديدة، مضيفًا أنه بدأ بمشاركة رقصاته مع الجماهير ونالت إعجابهم، ولذلك رغب في تطويرها، وذلك ما أتى به إلى مصر، مؤكدا أن هذا الأسبوع هو الأخير له بمصر.

وأضاف أنه سيقضي الباقي من زيارته إلى مصر بالعلمين الجديدة، لأنها نالت إعجابه، ووجه نصيحة إلى المشاهدين بزيارتهم العلمين لرؤية جمالها وقام بتأدية رقصة على الهواء.

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بقلم مريم جاد