موفدة القاهرة الإخبارية: عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو في العلمين الجديدة

قالت ليلاس كفوزي موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إلى مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين سيشهد عرضا للأزياء لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، وذلك في النورث سكوير في العاشر من أغسطس.

وأضافت «كفوزي»: «هناك فِعالية أخرى ستنطلق في الثاني عشر من أغسطس، وهي النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وسيجري تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة في الدراما، وعدد كبير من الأعمال الدرامية».

وتابعت: «بالرغم من الأهمية الكبيرة والترويج لمهرجان العلمين، إلا أن الفائز الأكبر من كل ما يحدث في المهرجان هو قطاع السياحة، لأن السياحة جرى تنشيطها بشكل كبير جدا، فهناك أعداد كبيرة من السياح العرب والأجانب، والتقينا بأكثر من جنسية في الممشى السياحي، كما أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وخلال 5 سنوات وصلنا إلى نموذج عالمي سياحي بجمال فائق وهو ما يحسن الاقتصاد ويزيد معدلات السياحة».