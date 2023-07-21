يوكي يتعاون للمرة الثانية مع المخرج يعقوب المهنا في أغنية جديدة

طرح المطرب يوكي، أغنية جديدة تحمل عنوان «جامب jump»، وهي من كلمات كريم ناصر، وألحان وليد عطار، وتوزيع رامي المصري، وذلك على العديد من المنصات الغنائية، بعد أن قام بتسجيلها داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، وعقب طرحها بساعات قليلة حققت نجاحا كبيرا على عدة مواقع منها التيك توك، ولقبها رواد هذه المواقع بأغنية الساحل الأولى.

تصوير الأغنية بالذكاء الاصطناعي

وقال المطرب يوكي، إنه ينوي تصوير الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع المخرج يعقوب المهنا الذي أخرج له أغنية «حياتي ديما» مستخدمًا الذكاء الاصطناعي التقنيات الحديثة.

الأغنية باللغتين

تأتي هذه الأغنية عقب النجاح الكبير الذي حققته أغنية «حياتي ديما» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تم طرحها باللغتين العربية والانجليزية، معتمداً على رؤية فنية جديدة للمخرج يعقوب المهنا، مستخدماً الذكاء الاصطناعي لأول مرة في كليب عربي بتقنيات عالمية.

تم تسجيل الأغنية وتوزيعها ما بين فرنسا إانجلترا، حيث تم طرحها على العديد من المنصات الغنائية في عدد كبير من الدول العربية والأجنبية ، فيما قام المهنا بتصوير الأغنية بشكل حديث يخوض من خلاله تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تصوير أغنية عربية.