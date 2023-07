تصوير كليب بالذكاء الاصطناعي لأول مرة بالوطن العربي للمطرب العالمي يوكي

طرح المطرب العالمي، يوكي، «كليب غنائي» جديدا بعنوان «حياتي ديما» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، باللغتين العربية والإنجليزية، معتمدا على رؤية فنية جديدة للمخرج يعقوب المهنا، مستخدما الذكاء الاصطناعي لأول مرة في كليب عربي بتقنيات عالمية.

تم تسجيل الأغنية وتوزيعها ما بين فرنسا وإنجلترا، حيث تم طرحها على العديد من المنصات الغنائية في عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، فيما قام المهنا بتصوير الأغنية بشكل حديث يخوض من خلاله تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تصوير أغنية عربية.

وتقول بعض كلمات الأغنية: «حياتي ديما ماشي فيها بروحي.. بجروحي حياتي.. راضي بيها.. if am lonely.. خليني بجروحي.. حياتي ديما ماشي فيها بروحي.. حياتي ما توقف عليكم.. ولا جروحي.. راضي بحياتي Even if am lonelyAm always on the line نتكلم ولا نخلي سري.. بيني وبين الله».