وزير الطيران وسفير بريطانيا يشهدان مراسم تسيير أولى رحلات الشركة لمانشستر

شهد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وغاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، اليوم السبت، مراسم تسيير أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي الى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737، وتقل على متنها 120راكبًا.

جاء ذلك بحضور المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار محمد عليان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من قيادات شركة مصر للطيران، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية نحو تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

تسيير أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة

من جانبه، أشار الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن إعادة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومانشستر، يؤكد على امتداد علاقات التعاون المتميزة بين مصر وبريطانيا، موضحًا أن بداية رحلات شركة مصر للطيران الى مطار هيثرو بلندن كانت في عام 1970، وشهدت زيادة ملحوظة في عدد الرحلات على مدار السنوات الماضية.

وأضاف وزير الطيران، أنه بتشغيل خط مانشستر سيصبح اٍجمالي عدد رحلات شركة مصر للطيران إلى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الأقصر إلى مطار هيثرو بلندن، مما يعطي ميزة خاصة لعملاء الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة، وأهم المدن البريطانية وهما لندن ومانشستر.

وزير الطيران المدني: قريبا سيتم افتتاح خط نيودلهي بالهند

كما أكد وزير الطيران المدني، حرص الشركة الوطنية على تحقيق الاستغلال الأمثل لأسطولها الجوي، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية، وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، وفقًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني، التي تهدف إلى تدعيم الحركة الجوية الوافدة من وإلى مصر، حيث شهد هذا العام افتتاح وتشغيل عدة خطوط جديدة مثل (دكا ببنگلادش – نيوارك بالولايات المتحدة الامريكية - واليوم مانشستر بإنجلترا) وقريبا سيتم افتتاح خط نيودلهي بالهند، وخطوط لوجهات أخرى عديدة، حيث تستهدف الشركة الوطنية في الفترة الحالية تغطية أكبر عدد من النقاط حول العالم وجذب مزيد من العملاء وتحقيق الاستفادة الممكنة من خطة تحديث أسطولها الجوي مما يساهم في زيادة الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطاني، في كلمته التي ألقاها، عن سعادته بهذا الاحتفال التاريخي، الذي يعكس أواصر علاقات التعاون الوثيق بين مصر والمملكة المتحدة خاصة في مجال النقل الجوي، مثمنًا الجهود الملموسة التي يقوم بها قطاع الطيران المدني في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أهمية تشغيل هذا الخط المباشر إلى مدينة مانشستر، مما يساهم في تعزيز حركة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين مصر وبريطانيا.

وأضاف السفير البريطاني، أن هذا الخط يعد خطوه هامة ضمن جهود شركة مصر للطيران المستمرة في تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين، من أجل تشجيع السائحين البريطانيين لزيارة مصر أم الدنيا والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وخلال مراسم الاحتفال، قام المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بتقديم درع الشركة إلى السفير البريطاني الذي قدم الشكر والتهنئة إلى وزير الطيران المدني وفريق عمل مصر للطيران على هذا الإنجاز الرائع.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة، احتفالا بإعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم.