عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تصعيد جديد في أوكرانيا بعد الانسحاب الروسي من صفقة الحبوب».

أزمة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

وذكر التقرير، أن ساعات قليلة مضت على انتهاء الأزمة باتفاق الحبوب، سبقتها تحذيرات روسية من مغبة الهجوم الأوكراني المضاد لتعقبها أفعال على أرض الواقع، حيث أخذت الأزمة الروسية مسارا يبدو أنه الأصعب منذ بدء الصراع المحتدم قبل عامين، وبالتالي، فقد جرى التساؤلات الآن ماذا بعد الانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب.

خسائر ضخمة في أوديسا تسببت بها ضربة روسية دقيقة، إذ قصفت بزوارق مسيرة جسرا مؤديا إلى شبه جزيرة القرم، أعقبها بيان لقيادة عمليات الجنوب الأوكرانية بأن محطات الحبوب والنفط والدبابات ومعدلات التحميل تعرضت لأضرار في أحد موانئ منطقة أوديسا، وباتت موسكو تستهدف البنية التحتية والأماكن الحيوية.

أهداف خفية من إنهاء اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

إنهاء اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا كانت له أهداف خفية، إذ قالت الرئاسة الأوكرانية إن روسيا استهدفت عمدا مخازن الحبوب والموانئ في أوديسا، فضلا عن مستودعين للتخزين ما يعكس –وفقا للجانب الأوكراني- رغبة روسيا في الإضرار بالأمن الغذائي، وجاء ذلك بعد ضربات صاروخية روسية بطائرات مسيرة على جنوب وشرق أوكرانيا ما أضر كثيرا بالبنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.