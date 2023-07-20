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ضبط ستينية لاتهامها بقتل شقيقتها الكبرى في بنها

كتب:

حسن صالح
09:45 م | الخميس 20 يوليو 2023
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل مصرع ربة منزل ببنها 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 70 عاما جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها تبلغ من العمر 60 عاما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابساتها.

صرحت النيابة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها.

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