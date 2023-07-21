إطلاق خط ساخن ووضعه بالمطاعم والفنادق لقياس رضا السياح

قال عادل المصري، رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بالإشارة إلى ما ورد للغرفة من وزارة السياحة والآثار بشأن قياس رضا السائحين والزائرين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية ولضمان تقديم أفضل الخدمات السياحية وللحرص على إيجاد حلول لأية مشكلة طارئة، أطلقت وزارة السياحة والآثار الخط الساخن 19654، حيث يمكن للسياح التواصل على هذا الرقم أثناء زيارتهم لمصر.

البريد الإلكتروني للتواصل مع الوزارة

وأضاف خلال المنشور الذى تم تعميمه على جميع المطاعم السياحية أنه يمكن أيضا للسائحين والزائرين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية التواصل أيضا مع وزارة السياحة والآثار حال وجود أي شكوى وذلك عبر البريد الإلكتروني: :tourism@mota.gov.eg

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة تولي الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، مهام الإشراف العام على الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين.

تقييم التجربة السياحية للزوار

ومن جهته، قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كافة المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية تضع رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار في مكان بارز داخل المنشأة وبأكثر من لغة، وذلك حتى يتاح للسائح إبداء رأية في الخدمات المقدمة له خلال وجوده بمصر، وحتى يتم تقييم التجربة السياحية له أثناء وجوده بالمقصد السياحي المصري.