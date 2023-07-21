رئيس شركة «CMA CGM» الفرنسية: انطلاقة غير مسبوقة لقطاع النقل في مصر 

أشاد رودلف سعادة، رئيس شركة «CMA CGM» الفرنسية العالمية، بزيادة حجم التعاون مع وزارة النقل المصرية بشكل كبير، مؤكداً أن توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، يمثل خطوة مهمة لانطلاقة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

تكثيف اللقاءات بين المختصين

وأضاف في تقرير صادر عن وزارة النقل، أن التعاون المشترك الكبير مع وزارة النقل لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشهد مصر في عهده انطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات وبينها قطاع النقل، لافتاً إلى الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لسرعة توقيع العقد النهائي الذي سيمثل نموذجا عظيما للتعاون بين الجانبين.

خبير نقل يعلق على تطوير الموانئ المصرية

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، بحجم التطور في الموانئ المصرية، مؤكدة لـ«الوطن»، أن تطور الموانئ المصرية يزيد من حصتها في تجارة الترانزيت وهي أهم تجارة ولها عوائد قوية على الاقتصاد القومي.

وأضافت الدكتورة داليا يونس، أن وزارة النقل عملت خلال الفترة الأخيرة على توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات العالمية، موضحة أن هذا يدل على حجم الثقة التي تمنحه هذه الشركات للإرادة السياسية المصرية في أعمال التطوير.