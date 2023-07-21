«هذا الصباح» يستعرض تقرير «الوطن» عن إطلاق مراكز التعليم المجتمعي

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عدد «الوطن»، الصادر اليوم الجمعة 21 يوليو 2023.

وسلط البرنامج الضوء، على تقرير بعنوان «إطلاق مراكز التعليم المجتمعي لأسر حياة كريمة»، في الصفحة الثانية من العدد.

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن حياة كريمة هي مظلة وطنية تعمل في سياق فلسفة ورؤية الدولة المصرية، لذلك، فإنها تقدم برامج متنوعة يمكنها تحقيق الفائدة للمواطنين.

وأضاف: «حياة كريمة تخدم 60 مليون مواطن مصري، ومقارنة بكل دول العالم، لا نجد دولة تقدم مشروعا لـ60% من مواطنيها، وهو ما حقق لمشروع حياة كريمة التفرد على مستوى العالم».

وأكد أن مراكز التعليم المجتمعي لأسر حياة كريمة تسهم في القضاء على الأمية الرقمية، كما أنها تجعل المستفيدين قادرين على الحصول على مصادر دخل.