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مواقيت الصلاة اليوم السبت.. أذان الفجر 4:20 صباحا في دمياط

كتب:

هبهَ وهـدان
02:26 ص | السبت 22 يوليو 2023
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

ينتقل الكثير من المواطنين بين المحافظات المختلفة خلال فترة إجازة نهاية العام ولهذا يحرص البعض على متابعة كافة مواقيت الصلاة والتي تحرص هيئة المساحة المصرية على تقديمها للمواطنين لتأدية الفروض في مواعيدها الرسمية.

مواقيت الصلاة اليوم 

وفي إطار الخدمات اليومية المقدمة لمتابعي «الوطن»، نستعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 يوليو في عدد من محافظات الجمهورية، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00مساءً.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:46 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:03 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 8:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:54 مساءً.

أذان العشاء: 9:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:20 صباحًا.

أذان الظهر: 01:00 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 7:56 مساءً.

أذان العشاء: 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:27 مساءً.

أذان المغرب: 7:45مساءً.

أذان العشاء: 9:10 مساءً.

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