موعد فتح باب التنازلات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

ينتظر الأطباء فتح لجنة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء لباب التنازلات بين الأطباء المرشحين على مقعد النقيب، غدا السبت، فضلا عن مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة سواء على مستوى الجمهورية أو المناطق، وكذلك مقاعد نقباء الفرعيات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وتستمر لجنة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء لفتح باب التنازلات حتى يوم الخميس 27 يوليو، بحسب ما أُعلن عنه في الجدول المعلن من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة.

موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كانت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أعلنت قائمة المرشحين بعد فحص الطعون المقدمة للجنة، كما استعرضت جميع طلبات الطاعنين، وتقديمها في موعدها القانوني.

طعون انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وأكدت لجنة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أنّ المستشار القانوني للنقابة درس جميع المستندات المقدّمة من الطاعنين، وكذا الردود الخاصة بالمطعون عليهم، وآراء اللجان الانتخابية في الفرعيات المعنية بالطعون.