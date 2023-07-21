إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - السويس»

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة نقل بمقطورة وسيارة ملاكي على طريق «السويس - القاهرة»، اتجاه السويس، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير المحضر اللازم.

حادث على طريق السويس

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق «السويس - القاهرة» اتجاه السويس، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي، بالقرب من مدينة نور، ووقوع إصابات.

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم نقل 3 مصابين ورفض المصاب الرابع النقل للمستشفى.

نقل المصابين للمستشفى

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها قوة تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل لوحات «أج ي 3528» بمقطورة «ع هـ ق 9584» مع سيارة ملاكي لوحات «ص د ق 182»، بالقرب من مدينة نور على طريق «القاهرة - السويس»، ووجود إصابات، وتم نقل المصابين لقسم الطوارئ بالمستشفى العام.

ومن جانبه أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل 3 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة وسيارة ملاكي، وجار تقديم الإسعافات اللازمة.