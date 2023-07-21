 تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و573 شاحنة و600 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، و251 شاحنة و571 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، و322 شاحنة و29 سيارة.

رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والقاهرة بينما تغادر السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 بينما غادرت ثلاث سفن وهي القاهرة أمل و«CHIOS VICTORY»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج وايلة.

وسفر 2100 راكب

كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة sea wave1 وعلى متنها 425 سيارة بوزن 850 طنا قادمة من جدة بينما تغادر السفينة PROJECT - A وعلى متنها 5200 طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2100 راكب بموانيها.