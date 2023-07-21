مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الفيوم.. «كان يلهو بطائرة ورقية»

كالفراشة كان يحلق الطفل ياسين أحمد صاحب الـ 10 سنوات، ويسابق الريح ركضًا هنا وهناك خلف طائرته الورقية، غير آبهًا بحرارة الشمس، حتى تعلقت طائرته وسط بعض الأسلاك الكهربائية، وبينما يحاول تحريرها صعقته الكهرباء ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وسط صدمة أهالي القرية الذين هرعوا على الفور لمحاولة مساعدة الطفل ونقلوه للمستشفى لكنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

خيّمّت حالة من الحزن على أهالي قرية دوار جبلة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب وفاة الطفل أثناء لهوه بطائرته الورقية، فيما منع الأهالي أبنائهم من اللعب بها حرصًا على حياتهم.

بلاغ بمصرع طفل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى طامية المركزي، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى طامية المركزي، بوصول طفل متوفي إلى المستشفى، وتبين وفاته صعقًا بالكهرباء.

توفي صعقًا بالكهرباء

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى وتبينّ وفاة طفل يدعى ياسين أحمد صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولته تحرير طائرته الورقية التي علقت بين الأسلاك، وجرى إيداع جثة الطفل في ثلاجة الموتى بمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

الحادث قضاء وقدر

وأوضحت أسرة الطفل المتوفي في محضر الشرطة، أنّ الحادث قضاء وقدر، وأنّهم حاولوا كثيرًا منع طفلهم من اللعب بالطائرة الورقية لكنه لم يستجب لهم لشدة حبه لها، وفي يوم الحادث خرج ليلهو بها، وفوجئوا بصرخات والجيران يستدعونهم وخرجوا ليجدوا الطفل صعقته الكهرباء، ونقلوه إلى المستشفى ولكن روحه فاضت إلى بارئها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه عقب إنهاء تصاريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة.