غرس روح المواطنة والانتماء.. ندوات توعوية بمراكز شباب في السويس

أجرت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، بمحافظة السويس ندوات دينية بعدد من مراكز الشباب بنطاق محافظة السويس، ضمن سلسة ندوات شهدتها المراكز في الفترة الأخيرة

ندوات بمركز السلام وفيصل والمثلث

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف عددا من الندوات الدينية التوعوية، بمراكز شباب السلام وفيصل والمثلث، حضرها العشرات من الشباب والأطفال والمواطنين، من رواد هذه المراكز والمناطق المحيطة.

سلسلة ندوات توعوية

قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة السويس، إن هذه الندوات يجري تنفيذها من خلال مبادرة، تتمثل في سلسلة من الندوات التوعوية التي تنفذ بمراكز الشباب وتناولت الندوات الحديث عن حرية العقيدة، وضرورة التحلي بخلق الإخلاص والانتماء في العبادات، للدين وللوطن وللأسرة.

وتابع في وكيل وزارة الشباب أن الندوات الأخيرة حاضر شيوخ تابعين لوزارة الأوقاف، منهم الشيخ أبو بكر محمد والشيخ محمد حلمي، في إطار التعاون المشترك مع مديرية الأوقاف بالسويس