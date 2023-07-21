تجديد حبس المتهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. اعرف العقوبة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كانت جهات التحقيق، أمرت، خلال جلسة التحقيق السابقة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث في الواقعة.

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه

تعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة الى قيام 12 شخصا بتكوين تشكيل عصابي، وقيامهم بغسل أموال من تجارة المواد المخدرة، حيث توصلت التحريات الى أن المتهمين قاموا بغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة في القاهرة.

وتوصلت التحريات، التي أجراها رجال الشرطة، إلى قيام المتهمين بغسل الأموال التي تحصلوا عليها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، فضلا عن إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبًا.

عقوبة غسيل الأموال في القانون

وقد تناول قانون العقوبات، العقوبة القانونية التي تتعلق بارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».