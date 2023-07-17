حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالقاهرة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت بداياتها عندما توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة بمدرية أمن القاهرة في الواقعة إلى قيام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأسفرت تحريات رجال الشرطة إلى أن المتهمين حاولوا غسل تلك المبالغ الكبيرة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبًا.

الموقف القانوني

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح المحامي محمود عبد الله لـ« الوطن» أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص علىها في المادة 2 من هذا القانون».