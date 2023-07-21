«إكسترا نيوز»: مدينة العلمين توفر مئات الوظائف للمصريين «فيديو»

نشرت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «مدينة العلمين الجديدة توفر مئات من فرص العمل للمصريين».

أحد العمال: الشغل متوفر في العلمين الجديدة

وقال أحد العمال إنه يعمل في مهنة السباكة في العلمين الجديدة منذ 5 سنوات، تحديدا في المدينة الترفيهية كما عمل في جامعة العلمين، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة وفرت الكثير من فرص العمل للشباب، خاصة أن الشركات كانت تطلب عمالاً، «اللي بيسعى بيلاقي، والشغل متوفر».

كما أوضح أحد الشباب الذي يعمل في مجال هندسة الكهرباء بالعلمين الجديدة، أن طبيعة عمله في المدينة تتمثل في أنهم مسؤولون عن شبكات الكهرباء في الساحل، وتحديدا في العلمين الجديدة، وأي مشروعات جديدة يتم توصيل الكهرباء لها من خلالهم.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة بها فرص عمل كبيرة، متابعا: «كنت أعرف شباباً في وقت من الأوقات لم يكن لديهم الفرصة في العمل، لكن حاليا يعملون في مجالات مختلفة برواتب جيدة».

نصف مساحة العلمين لم يبدأ العمل بها

وأوضح أن نصف مساحة العلمين لم يبدأ العمل بها بعد، فهناك أبراج أيقونية لم تنشأ بعد، بجانب الوحدات السكنية في مشروع «مزارين» والحي اللاتيني، متابعا: «الشغل في المدينة جبار».