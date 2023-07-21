عروض طائرات «آر سي» والمراكب تزين السماء والبحر بمهرجان العلمين

سلطت المذيعة حبيبة عمر، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، الضوء على أبرز أحداث مهرجان العلمين اليوم، قائلة إنه وسط حالة الابتهاج، أُجريت بروفة عرض فعالية طائرات «الآر سي»، التي من خلالها تم تزيين السماء بألوان العلم المصري.

عروض المظلات في سماء العلمين

ومع انتظار الجميع بفارغ الصبر الحفل الأول لمهرجان العلمين، الذي يقدمه النجم تامر حسني، قالت موفدة «إكسترا نيوز»، إنه بالإضافة للحفل الذي ينتظره الجميع، سيتم إقامة «عرض المظلات» وكل مظلة تحمل علم دولة مختلفة، مضيفة «كان فيه بهجة وروعة في المهرجان، وعروض المراكب زينت البحر بأشكال وعروض مختلفة».

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو، وتستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بجانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

تجربة سياحية شاملة في مهرجان العلمين

وتقدم مدينة العلمين الجديدة، تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، التي تعرف بمدينة الفنون، ومقامة على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهزا بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع أستديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.