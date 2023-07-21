خدمات تقدمها «بوابة مرور مصر».. أبرزها إصدار ملصق إلكتروني وتجديد الرخصة

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين، ومن بينها المتعلقة بالمرور، حيث تتيح وزارة الداخلية تقديم كل الخدمات المتعلقة بالمرور من خلال موقع بوابة مرور مصر.

خدمات تقدمها بوابة مرور مصر

ومن الخدمات التي تقدمها بوابة مرور مصر، من خلال الرابط، هي إصدار ملصق إلكتروني، وتجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل تالف رخصة مركبة، والتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، وبدل فاقد رخصة القيادة، وبدل تالف رخصة القيادة، وحجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

وهناك عدة شروط، لابد من تواجدها عند التقدم للحصول على أي من الخدمات التي تقدمها بوابة مرور مصر، وهي: ضرورة تقديم بطاقة رقم قومي سارية، أو جواز سفر ساري، ودفع الرسوم من خلال بطاقة الائتمان.

كما أن الخدمات يتم تقديمها للسيارات أو الدراجات النارية الأقل من 2030 سي سي، مع ضرورة وجود شهادة براءة ذمة سارية، كما يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، مع الوضع في الاعتبار ألا يكون قد مضى على التوكيل ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره.

كما أن من الشروط الضرورية عند تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها، أن تكون صادرة من قسم الشرطة المختص، وضرورة تقديم الرخصة التالفة في حالة طلب «بدل تالف رخصة قيادة او تسيير»، كما يتم تقديم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط.