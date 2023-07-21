شركة برازيلية تستعد لبناء مصنع لإنتاج «التاكسي الطائر».. يبدأ العمل 2026

كشفت شركة «إمبراير البرازيلية» لصناعة الطائرات عن نيتها إنشاء مصنع جديد بالقرب من مدينة ساو باولو، لإنتاج سيارات الأجرة الكهربائية الطائرة المتوقع أن تحلق في السماء في عام 2026، وسيكون هذا التاكسي الطائر قادرا على حمل 6 ركاب.

طلبات شراء موسعة

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن رحلة التاكسي الطائر المتوقعة ستكون أسعارها مترواحة بين 50 إلى 100 دولار أمريكي، وسط أمل شركة «إيف» في تصنيع أولى سيارتها هذا العام خاصة في ظل تلقيها طلبات شراء لنحو 3000 سيارة أجرة جوية.

أمريكا تبدأ العمل في التاكسي الطائر

وأصدرت في وقت سابق هيئة التنظيم الأمريكية جدولا زمنيا لسيارات الأجرة الطائرة في البلاد وسط توقع بأن تبدأ العمل عام 2025 وسيرتكز تصميم سيارة الأجرة الطائرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي لذا سيتم التخلي عن فكرة المدرج أو المهبط ولكن هذه الأجرة ستكون قادرة على السفر لساعات طويلة، وستعمل هذه السيارة الجديدة على تقليل نسبة الضوضاء والتلوث بالمقارنة بالمواصلات التقليدية.

كهربائية بنسبة 100%

وستعمل الشركة على بناء مصنع في مدينة تاوباتي، على بعد 140 كيلومترا «87 ميلا» من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل، وتشبه سيارات الأجرة المتوقعة الطائرات دون طيار وستعمل على تقديم أساطيل سيارات الأجرة، وسيتواجد في الفترة الأولى لعمل هذه السيارات سائق يقودها ولكن تخطط الشركة لإنتاج خط خاص يعمل بدون طيار لتكون السيارات كهربائية 100% مما يقلل من الانبعاثات الكربونية التي تلوث البيئة.