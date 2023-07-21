جامعة جنوب الوادي تتصدر التقييم الدوري للمجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن إحراز المجلات العلمية بالجامعة تقدما ملحوظاً وفقًا لتقييم المجلات العلمية الأكاديمية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في دورة يوليو 2023، في ظل حرص الجامعة الدائم علي التطوير من خلال التحديث الرقمي، وكذا الجودة والمضمون واختيار هيئات تحكيمية دولية متميزة من جميع دول العالم.

التقييم العلمي لجامعة جنوب الوادي

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقييم العلمب للمجلات من 7 درجات، وحصلت 11 مجلة على الدرجة النهائية وهى «مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم الزراعية، ومجلة جامعة جنوب الوادس الدولية للعلوم البيطرية، ومجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم الطبية، ومجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم الهندسية، و مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربية الرياضية، ومجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية، ومجلة كلية الآداب، و مجلة الإعلام تكنولوجيا الاتصال، ومجلة العلوم التربوية، ومجلة كلية الأثآر بجامعة جنوب الوادي ومجلة كلية التربية بالغردقة.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، كما لجامعة جنوب الوادي مجلات مفهرسة في قواعد البيانات العالمية DOAJ وهي مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم الزراعية، ومجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم البيطرية، و مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم الطبية.

تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية الدولية للمجلات العلمية

وقال الدكتور أحمد أبوبكر عبد الوارث، المشرف على مجلات الجامعة أن حصول المجلات العلمية بالجامعة على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات، جاء من حرص الجامعة على تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية الدولية للمجلات العلمية، واختيار بحوث علمية رصينه ومحكمة من محكمين دوليين وخبراء في التخصصات المختلفة، كما تسعي الكلية إلى فهرسة مجلاتها في قواعد البيانات الدولية Scopus وWOS خلال الفترة القادمة.