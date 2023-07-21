شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار اليوم 12 جنيها في سعر الكيلو

كشفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عن انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، بقيمة 12 جنيها في سعر الكليو إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها بأرض المزرعة مقابل 67 جنيها قبل أسبوع، على أن تباع للمستهلك نهائيا ما بين 62 إلى 65 جنيها بحسب المنطقة.

سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق سليمان جوهر بالدقي من 65 جنيها للكيلو إلى 70 جنيها، فيما تترواح أسعار البانيه من 130 إلى 150 جنيها، بتراجع 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي، حسبما ذكر أصحاب المحلات خلال جولة «الوطن»، موضحين أنهم يبعون سعر كيلو الفراخ وفقا لما تحدده بورصة الدواجن.

وعن توقعات أصحاب محلات بيع الفراخ البيضاء بالأسواق، ذكروا أن السعر متغير بشكل يومي، وبورصة الدواجن هي التي تحدد السعر: «محدش يعرف الأيام الجاية سعر كلية الفراخ بكم وهتفضل منخفة لحد امتي.. كل يوم بنبيع بسعر البورصة».

استقرار أسعار لحوم الطيور

وأوضحت شعبة الدواجن أن أسعار منتجات اللحوم من أنواع الطيور الأخرى مثل الرومي والبط مستقرة، مرجعة أسباب انخفاض أسعار الدواجن إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما كان له أثر في بيع المربين الدواجن الموجودة لديهم خوفا من تعرضها للنقوق، كما أن الفترة الماضية شهدت تراجع الإقبال على شراء اللحوم البيضاء بسبب كثرة لحوم الأضاحي، وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.