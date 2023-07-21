أحدهما حاول إنقاذ الآخر.. مصرع طالبين غرقا في نهر نيل بقنا

لقي طالبان مصرعهما، مساء اليوم الجمعة، غرقا أثناء السباحة بنهر النيل بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالبين غرق بنهر النيل، بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.

أسماء فريقي النيل بقنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع كل من محمد رمضان أحمد، 14 عاما، وعلي محسب خريشي، 16 عاما، غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.

وبحسب التحريات تبين أن الأخير حاول إنقاذ الأول فغرقا معا وذلك أثناء الاستحمام في نهر النيل هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

قوات الإنقاذ النهري

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثماني الغريقين، تمهيدا لنقلهما إلى مشرحة المستشفى، وحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.