العلمين الجديدة والقديمة على الساحل الشمالي.. اعرف الفرق بينهما

تختلف العلمين الجديدة عن مدينة العلمين القديمة، من حيث المكونات والأحياء والمشروعات، والتركيبة السكانية، والأنشطة، ومعالم المدينتين، وأصبحت العلمين الجديدة محط أنظار المصريين والعرب من مختلف دول الخليج، الذين يحرصون على شراء وحدات سكنية بها ومحلات تجارية، ويتابعون المشروعات المختلفة التي تقام بها بشكل مستمر، وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات وأمراء الدول العربية، آخرهم محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ومتابعة الحكومة لها، خاصة أنها تعد من أبرز مخططات التنمية التي تنفذها مصر، التي تستهدف نقل ملايين المواطنين إليها خلال السنوات المقبلة، ضمن مشروعات الجمهورية الثانية التي تتبناها الدولة.

العلمين الجديدة والقديمة في سطور

وتعد العلمين إحدى مدن محافظة مطروح الثماني، وتقع شرق مدينة مرسى مطروح، بنحو 180 كيلو غرب مدينة الإسكندرية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 11 ألف نسمة، وتضم العلمين قرية سيدي عبد الرحمن، وقرية تل العيس، ودارت على أرضها معركة العلمين، التي تعد إحدى أشهر معارك الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، ويسكنها بعض القبائل العربية من قبائل أولاد علي ويعملون في التجارة، والمقاولات، والزراعة.

بينما تقع مدينة العلمين الجديدة الكيلو 105 طريق إسكندرية - مطروح بجوار العلمين، وهي مدينة تحت الإنشاء وتعد إحدى مدن الجيل الرابع صديقة البيئة، وتتسم بأنها مدينة متطورة تقع على ساحل البحر بطول 14 كيلومترات، وتضم جامعتين، ومدينة ترفيهية، ومولات تجارية، وأبراجا سياحية تصل ارتفاعها 44 طابقًا على البحر مباشرة، ومدينة صناعية، بها مجلس وزراء ومبنى لرئاسة الجمهورية، تُدار منه الدولة وجميع أجهزتها، وأحياء سكنية متنوعة، ودور عرض سينيمائي، ومدينة تراثية ومتاحف، ومنطقة شاطئية بها أماكن لركوب الدراجات وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مدينة مليونية تستهدف قرابة 4 ملايين مواطن بها.

العلمين منطقة جذب سياحية

وتُعد منطقة العلمين الساحل الشمالي، إحدى أهم المناطق الجاذبة للسياحة من داخل وخارج مصر خلال فصل الصيف، نظرًا لتواجد مطار العلمين الدولي، واستقبالها رحلات طائرات شارتر من مختلف دول العالم، لأجوائها الساحلية اللطيفة في الصيف، وموقعها المتميز على أجمل سواحل حوض البحر الأبيض المتوسط، وانتشار القرى والفنادق السياحية وجميع الخدمات مع تمتعها بالأمن والأمان، وتنظيم حفلات صاخبة لكبار الفنانين والفنانات المصريين والعرب والأجانب على مدار الموسم.