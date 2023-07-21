الدفعة الرابعة من «VALUE» تجري زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بالمنوفية

أجرى طلاب الدفعة الرابعة من برنامج VALUE، زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بمحافظة المنوفية منها المجمع الخدمي ومركز الشباب ومدارس حياة كريمة، إلى جانب زيارة متحف القوات الجوية المصرية في يومهم التدريبي الأخير.

مؤسسة حياة كريمة

واستقبل فريق عمل المتحف فريق مؤسسة حياة كريمة وطلاب الدفعة الرابعة على مدار اليوم مع شرح وافٍ بكل مكونات المتحف والطائرات المشاركة في حرب أكتوبر.

برنامج VALUE

وأوضحت المؤسسة أن برنامج VALUE هو برنامج أطلقته حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف جميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات، ويستمر لمدة 8 أيام، بهدف التوعية بماهية قيم التطوع، والتعريف بمؤسسة حياة كريمة ودورها التنموي، واستقبال مقترحات وأفكار الشباب لتطبيقها بقرى حياة كريمة بالتعاون مع الجامعات المختلفة، بجانب تنمية المهارات الشخصية للطلاب وإكسابهم المعارف الأساسية المرتبطة بالموضوعات الحياتية والمهنية المهمة.