باحث مصري في كوريا الجنوبية لـ«لوغاريتم»: صممت كاميرا على شكل بالون طائر

استعرض الإعلامي أحمد فايق، دراسة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تتحدث عن أنه من المتوقع خسارة 83 مليون وظيفة في المستقبل بسبب التطور التكنولوجي، متسائلا: «هل التكنولوجيا تشكل خطرا علينا ولا ده تطور طبيعي وممكن يكون في صالحنا».

كاميرا بالون هيليوم تطير للتصوير

على صعيد متصل، استضاف الإعلامي أحمد فايق، في ثاني حلقات برنامج «لوغاريتم» المذاع عبر قناة DMC، الدكتور أحمد الشرقاوي، خبير التكنولوجيا المدمجة وعلوم الروبوتات في كوريا، الحاصل على جائزة الإنجاز البحثي الأفضل من معهد جوانجو بكوريا في 2018، الذي قال: «صممت كاميرا على شكل بالون يطير بالهيليوم ويقوم بالتصوير».

روبوت يعد القهوة في 3 دقائق

وأضاف الدكتور أحمد الشرقاوي، «صممنا للبالون الطائر «هيليم دراون»، أي مسار طيران معين، والأمر أخذ عامين ونصف للتطوير، لافتا إلى أن أنه تم اختراع روبوت يقوم بإعداد القهوة في 3 دقائق، وخلال الحلقة حصل أحمد فايق على كوب قهوة من الروبوت».