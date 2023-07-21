خبير تكنولوجي بكوريا يكشف لـ«لوغاريتم» عن دور الروبوتات في علاج المرضى

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، خبير التكنولوجيا المدمجة وعلوم الروبوتات في كوريا، إنه بدأ في عام 2015 بإعداد الماجستير، «كان أول مشروعات استلمتها على روبوت من هيئة الكهرباء، ودربنا العمال لعمل نموذج محاكاة لغلق المفاعل النووي في أثناء الخطر، واستخدمنا في ذلك الروبوتات».

الشرقاوي: عملت في رسالة الدكتوراة على 4 روبوتات

وأضاف أحمد الشرقاوي، خلال برنامج «لوغاريتم» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة DMC، أنه عمل في رسالة الدكتوراة على 4 روبوتات، «بدأت بمتابعة الأشخاص المصابين بالزهايمر، وهو بديل الممرضة، والفكرة هي إن روبوت واحد قد يقوم بالرعاية الكاملة بمفرده».

وتابع أحمد الشرقاوي، «قمت بتعليم روبوت ما أعمله للأطفال، والبيئة البحثية في كوريا تعاونية»، لكن رغم هذا لم ينسَ فضل دراسته في مصر على مشواره العلمي، معلقا «الحمد لله جامعة المنوفية لها الفضل الأكبر عليا، حيث إنني باحث ومدرس مساعد في هندسة المنوفية تخصص هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم».

برنامج لوغاريتم

ويقدم الإعلامي أحمد فايق، جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟ ما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟ سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟ لماذا لا يبيع الكوريون طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريون بطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.