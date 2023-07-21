سائق بالعلمين لـ«إكسترا نيوز»: «السياحة زادت ووفرت لنا فرص عمل كتيرة»

قال أحمد السعيد من محافظة البحيرة ويعمل بالسوق القديم لمدينة العلمين، إنَّه يعمل سائق بالسوق خلال موسم الصيف بشكل دوري، مضيفاً «الدنيا ماشية وفيه شغل في الوقت الحالي تزامناً مع دخول الموسم وبدء الإجازات الصيفية بانتهاء العام الدراسي».

السعيد: فيه جو من الفرحة بين أهالي العلمين زوار أو مقيمين وعاملين

وأضاف «السعيد» خلال جولة تفقدية للسوق القديم بـ مدينة العلمين يقدمها مراسل شاشة «إكسترا نيوز» الإعلامي محمود السعيد، أنَّ هناك جوا من الفرحة والبهجة بالمكان ما بين مصيفين وآخرين يعملون «محدش قاعد وفيه شغل.. والدنيا كويسة والبائعين هنا محدش منهم بيقول للشغل والبيع لا».

فرص العمل والسياحة بالعلمين

وتابع أحمد السعيد، «السياحة وتوافد الزوار فتحت العديد من فرص العمل أمام أهالي المناطق السياحية والشاطئية تحديداً.. وأي مكان جديد بيفتح بيحتاج لعاملين وبيتيح شغل جديد واللي مش لاقي شغل بيشتغل.. وأجواء المكان جميلة خاصة آخر النهار والعلمين مفتوحة للجميع».