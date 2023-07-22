«تعليم السويس» تنشر طريقة التقديم والمصروفات بمدارس we بالمحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعلبم بمحافظة السويس، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس WE المشتركة، للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمحافظة السويس ضمن عدد من المحافظات.

واوضح البيان المنشور علي صفحة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس الخاص بفتح باب التقديم، أن التقديم للالتحاق بمدارس WE المشتركة، للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد من المحافظات: القاهرة مدينة نصر - الجيزة الشيخ زايد – الاسكندرية - الدقهلية المنصورة – السويس – المنيا – الوادي الجديد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 31/7/2023.

التخصصات المتاحة بمدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية والمصروفات

وجاء بالإعلان الموجود على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالسويس، أن التخصصات المتاحة للالتحاق بمدارس WE المشتركة، للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي: اتصالات – برمجة وتطوير المواقع – شبكات وأمن المعلومات، والمصروفات الدراسية للعام الدراسي الأول: 6000 جنيه مصري.

طريقة التقديم بمدارس WE المشتركة، للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتضمن الإعلان طريقة التقديم بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/home

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين المصريين، والطلاب الوافدين الأجانب، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8

وللاطلاع على طريقة التقديم يرجى مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: