أسر مصرية لـ«إكسترا نيوز»: قضاء الصيف بالعلمين الجديدة ليس مكلفا

قال الطفل «محمد» في الصف الثالث الابتدائي إنه يقضي الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي ويشعر بالسعادة، «مبسوط وأول مرة أجي.. وأحب السباحة والاستمتاع بالشاطئ والجو جميل وهاجي على طول».

مواطن مصري في أول زيارة للعلمين.. «الأجواء ساحرة»

وأضاف رواد أحد المقاهي خلال جولة تفقدية لمنطقة السوق القديم بمدينة العلمين يقدمها مراسل شاشة «إكسترا نيوز» الإعلامي محمود السعيد، أنَّ هذه أول زيارة له لـ منطقة العلمين بالساحل الشمالي وأتى خصيصاً للاستمتاع بأجواء مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، ويستشعر بشدة الفرق وجمال الأجواء الساحرة واعتدال الطقس، «لا يوجد زحام والطرق سهلة وسريعة.. وفي الماضي اعتاد الذهاب إلى مصايف مدينة الإسكندرية التي لا خلاف عليها في جمالها».

قضاء العطلة الصيفية ليس مكلفاً ومستوى متميز للخدمات

ويرى أيمن مصطفى، أنَّها ليست الزيارة الأولى له لمدينة العلمين ويأتي من القاهرة للمدينة بصفة مستمرة للاستمتاع بالصيف والشواطئ، موضحًا أن زيارته هذه المرة مختلفة لأنه أتى خصيصاً لـ زيارة المهرجان في دورته الأولى، قائلاً: «الجو معتدل وجميل.. فرق كبير في مستوى الخدمات المميزة وشبكة الطرق جيدة وقضاء العطلة الصيفية ليس مكلفاً.. مش غالية وفي متناول الأسر المصرية.. الأسعار زي مصر أو القاهرة وأبراج العلمين مبهرة وبلدنا لازم نفرح بيها ونساهم ونساند الدعاية للسياحة».