رئيس شعبة الدواجن: 10 جنيهات تراجعا في سعر الكيلو .. والبانيه بـ150

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن منذ بداية شهر رمضان حتى الآن، تراجعت بنحو 10 جنيهات، وأسعار الدواجن الفترة الحالية تشهد استقرارًا ملحوظًا.

وأكد أنّ الفترة الحالية، تشهد إقبالًا متزايدًا من جانب المواطنين على شراء الدواجن، وذلك بمناسبة حلول منتصف شهر رمضان متوقعًا انخفاض الأسعار بعد الشهر الكريم.

سعر البانية والشيش و الأوراك

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أنّ كيلو البانية يتراوح سعره للمستهلك ما بين 150 و165 جنيهًا حسب كل منطقة، كما يبلغ سعر كيلو الشيش طاووق 155 جنيهًا، وكيلو الأوراك 81 جنيهًا والأجنحة 60 جنيهًا.

أسعار الدواجن

وأضاف أنّ سعر الدجاج الأبيض في المزرعة يتراوح بين 70 و71 جنيهًا، ويصل للمستهلك بين 75 و77 جنيهًا، ويبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 105 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

وتابع أنً سعر الفراخ الأمهات في المزرعة يبلغ 56 جنيهًا، وللمستهلك 64 جنيهًا، كما يسجل كيلو الفراخ الساسو 87 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل للمستهلك بسعر 104 جنيهات.