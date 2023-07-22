خبير بيئة: «الأرض كأن حد حطها بزجاجة وقفل عليها ومبقاش فيه ربيع وخريف»

كشف الدكتور مجدي علام خبير البيئة ومستشار برنامج المناخ العالمي السبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو التغيرات المناخية التي حدثت بسبب حرق الفحم والوقود الأحفوري خلال الـ500 عام الأخيرة وأن هذه الغازات صعدت للغلاف الجوي للأرض وكونت ما يشبه الغطاء الزجاجي حول الأرض وهو ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري وأن الأرض أصبحت كأنها في كرة زجاجية «كأن واحد حط الكرة الأرضية في زجاجة وقفل عليها».

لم يعد لدينا فصلي خريف وربيع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الطقس كان يشهد فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء لافتًا إلى أنه لم يعد لدينا فصلي خريف وربيع «مبقاش فيه ربيع وخريف وبقا فيه بس صيف وشتاء» مؤكدًا أن ذلك هو سبب أن تأتي ظواهر الصيف والشتاء شديدة.

الأرض كأنها تحترق

وشبه «علام» ما يحدث بأن الأرض كأنها تحترق مشددًا على ضرورة التزام الدول تجاه الانبعاثات الضارة حسبما اتفقوا في مؤتمر قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ.